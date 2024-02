Presedinta Curtii de Apel Cluj: numarul cauzelor de trafic si consum de droguri se dubleaza in 3 ani, la aproape o mie

Numarul cazurilor de trafic si consum de droguri se dubleaza in doar trei ani la Cluj si doar in ceea ce priveste Curtea de Apel Cluj ca instanta de sine statatoare, fara a pune la socoteala celelalte instante - judecatoriile din fiecare oras si Tribunalul.Informatia vine de la presedinta Curtii de Apel Cluj, Dana Garbovan, care considera cresterea ca fiind una alarmanta: "am observat o crestere alarmanta a cauzelor avand ca obiect traficul de droguri, consum de droguri si masuri preventive ... citește toată știrea