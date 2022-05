Presedinta Ungariei, surprinsa in timp ce face sport intr-un parc din Cluj. "Un inceput de zi activ in Kolozsvar" FOTO

Noul presedinte al Ungariei, Katalin Novak, a aterizat la Cluj inca de joi, 19 mai, iar in dimineata zilei de vineri, 20 mai, a fost surprinsa alergand intr-un parc clujean. Katalin Novak a venit in Romania pentru a lua parte in acest weekend la o serie de evenimente in Alba Iulia, culminand cu dezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen in centrul istoric al orasului Marii Uniri. Cum la Alba Iulia nu exista un aeroport, ea a luat decizia sa aterizeze la Cluj, unde a si ramas peste noapte. ... citeste toata stirea