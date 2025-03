Presedinte Franta: Daca Putin nu este oprit, "va merge sigur in Republica Moldova si poate mai departe, in Romania"

Daca presedintele rus Vladimir Putin, care a invadat Ucraina in 2022, nu este oprit, "va merge sigur in (Republica) Moldova si poate mai departe, in Romania", avertizeaza presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat mai multor publicatii franceze, potrivit agerpres.ro.O "dezangajare" eventuala a SUA in Ucraina "nu este in interesul lor", a apreciat presedintele francez in paginile saptamanalului La Tribune Dimanche, caci "ceea ce au facut Statele Unite ... citește toată știrea