Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop are incredere in dorinta romanilor de a-si apara tara: "Daca ne-ar ataca rusii, pofta de aparare ar creste"

Presedintele Academiei Romane, fost rector al UBB, Ioan Aurel Pop a vorbit in cadrul unui interviu despre posibilitatea ca romanii sa-si apere tara in cazul invaziei ruse. Ioan Aurel Pop este convins ca in pofida caracterului pasnic al natiunii romane, ura pentru poporul rus este imensa, astfel creste si posibilitatea ca mai multi romani sa se mobilize pentru a-si apere tara."Chiar daca s-ar comporta - probabil - altminteri decat ucrainenii (in alte forme), romanii si-ar apara tara. Alta nu au,