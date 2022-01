Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu: "Nu cred ca o sa ajute TVA zero la alimente/Alte tari europene au plafonat pretul la alimentele de baza si se pare ca este mult mai bine

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, considera ca plafonarea pretului la alimentele de baza ar reprezenta o solutie pentru Romania, aceasta masura fiind aplicata si de alte tari europene.Intrebat la sediul PSD daca ar opta pentru TVA zero la alimente, liderul social-democratilor a aratat ca se va discuta, adaugand ca aceasta solutie nu va ajuta prea mult."O sa se discute. Nu cred ca o sa ajute TVA zero la alimente. Deja avem TVA redusa la alimente. Am vazut ca alte ... citeste toata stirea