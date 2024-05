Presedintele CJ Bistrita-Nasaud ii multumeste lui Boc. A reusit sa-i "trimita" fiica acasa dupa 11 ani de Cluj: "Traficul a adus-o repede"

Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a declarat la un eveniment din Cluj ca administratia Boc a reusit sa o convinga pe unica sa fiica, care a locuit in Cluj-Napoca 11 ani, sa se intoarca acasa.Mai in gluma, mai in serios, Moldovan a precizat pentru Stiri de Cluj ca desi el a incercat sa o convinga pe fiica lui 11 ani sa revina, nu a reusit. A convins-o insa traficul infernal din oras."Ii sunt profund dator domnului Boc, nu am reusit 11 ani sa o conving sa vina ... citește toată știrea