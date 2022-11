Presedintele CJ Cluj a gasit problema sistemului medical din judet: "60% din pacienti nu sunt din Cluj" / "Investim foarte multi bani din bugetele proprii pentru spitale, dar majoritatea beneficiarilor nu sunt clujeni"

" Daca am scoate din analiza Spitalul Judetean, care este un colos si tine de ministerul Sanatatii, as putea spune ca dotarile la nivelul celorlalte spitale sunt cel putin de nota 8. Daca punem si Spitalul Judetean, care are foarte multe sectii si nu pot fi acoperite, as zice ca sistemul este mai jos, ca medie. Avem solutii totusi. Spitalul Regional de Urgenta va prelua parte din aceste spitale. Spitalul de Copii Monobloc va prelua o parte din actualul Spital de Copii. Centrul de Transplant va ... citeste toata stirea