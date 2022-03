Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, deruleaza un proiect imobiliar in Salicea, cea mai ravnita localitate de langa Cluj-Napoca, benefica pentru construie

Nu exista sedinta de urbanism a comisiei din cadrul Consiliului Judetean fara cel putin un proiect imobiliar propus in localitatea Salicea. Insusi presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise - cel care conduce si Comisia de Urbanism din cadrul institutiei - a propus un astfel de proiect imobiliar, in sedinta din 10 martie, prin intermediul firmei Central Investment Plaza.Aceasta fima, Central Investment Plaza, a fost evidentiata de Tise si in declaratia sa de avere.Alaturi de alti ... citeste toata stirea