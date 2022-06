Presedintele Frantei, criticat dur de un analist roman: "Prefera dominatia Rusiei in Europa de Est"

Analistul de politica extrena Valentin Naumescu este de parere ca Franta sustine Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, doar formal si pentru imagine, iar acest sprijin va oprit in cateva luni. Franta respinge mai degraba dominatia SUA in Europa decat dominatia Rusiei asupra Europei de Est, completeaza profesorul clujean. Fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe si consul al Romaniei la Toronto, profesorul Valentin Naumescu preda la Facultatea de Studii Europene din cadrul ... citeste toata stirea