Presedintele Iohannis, dupa o discutie cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Am fost de acord ca trebuie sa consolidam securitatea social media, ca urmare a alegerilor din tara noastra"

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat pe pagina sa de X ca in urma unei discutii telefonice pe care a avut-o cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au stabilit necesitatea consolidarii securitatii social-media."In urma ultimelor evolutii din Romania, am avut o discutie telefonica aprofundata cu Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am fost de acord ca trebuie sa consolidam securitatea social media, ca urmare a alegerilor din tara noastra", a scris Iohannis. ... citește toată știrea