Presedintele Klaus Iohannis transmite ca nu va candida la alegerile europatlamentare

Presedintele Klaus Iohannis anunta ca isi duce mandatul la termen si ca nu va candida la alegerile parlamentare din decembrie. Aceasta, dupa ce o lege promovata de liberali tocmai pentru a-i permite sa candideze la Senat ca independent, pe listele PNL, a provocat un scandal urias in coalitie."Asa cum am declarat in mai multe randuri, imi voi incheia mandatul de Presedinte al Romaniei la termen si nu voi demisiona din functie. Nu voi candida la alegerile parlamentare din decembrie, indiferent ... citește toată știrea