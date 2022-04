Presedintele PSD, intrebat daca Romania va dona Ucrainei avioanele MiG-21: Este posibil, in functie de evolutia lucrurilor din Ucraina

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nu exista, in acest moment, o decizie a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind antrenarea unor "insurgenti" sau mercenari pe teritoriul tarii noastre care sa intervina in apararea Ucrainei. In ceea ce priveste posibilitatea ca Romania sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol, presedintele Camerei Deputatilor afirma ca acest lucru "este posibil", in functie de evolutia situatiei din tara vecina aflata in razboi, ... citeste toata stirea