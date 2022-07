Presedintele PSD, Marcel Ciolacu: "Ce sa fac? Tot timpul sa am dreptate? Obosesti sa tot ai dreptate"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 18 iulie, ca statul roman este obligat sa creasca colectarea si mai ales sa finalizeze digitalizarea. Referitor la modificarile fiscale, el a afirmat: "Ce sa fac? Tot timpul sa am dreptate? Obosesti sa tot ai dreptate"."Ce sa fac? Tot timpul sa am dreptate? Cateodata obosesti sa ai dreptate. In acest moment, statul roman trebuie sa isi faca treaba. Nu s-au marit taxe, s-au scos niste exceptii fiscale, lucru prevazut in PNRR. Am vazut ca si ... citeste toata stirea