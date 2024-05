Presedintele PSD Turda, Razvan Iulian CIORTEA, AGRESAT de un consilier local PNL- VIDEO (P)

Am vrut sa credem ca traim intr-un oras in care democratia conteaza. Ne dorim sa contribuim la dezvoltarea unei comunitati solidare si elegante, demna de istoria sa bimilenara... dar cu Matei si gorilele lui este imposibil.Astazi, in cartierul Oprisani din Turad s-au petrecut niste scene care ne-au adus aminte de felul in care niste oameni cu bate in maini au plantat panselute in Piata Constitutiei din Bucuresti. Am fost, efectiv, atacati, injurati, agresati fizic de cei care sustin ca sunt ... citește toată știrea