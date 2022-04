Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va sustine, astazi la ora 19:00, un discurs in Parlamentul Romaniei

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa astazi, luni 4 aprilie, la ora 19:00, Parlamentului Romaniei, a precizat Florin Citu."Astazi, la ora 19.00, vorbeste presedintele Zelenski in Parlamentul Romaniei, cred ca ar trebui sa fim toti onorati de acest lucru", a afirmat, luni, Florin Citu, Presedintele Senatului Romaniei. Acesta a precizat ca va exista o solicitare in acest sens in cadrul BPR care se va reuni in cursul zilei de luni.De asemenea, presedintele Camerei Deputatilor, ... citeste toata stirea