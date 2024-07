Presupus tepar trimis in judecata la Cluj pentru inselaciune, a vandut un BMW X5 care nu exista, si-a schimbat numarul de telefon de 39 de ori in 4 ani, dar si numele

Un presupus tepar a fost trimis in judecata saptamana trecuta la Cluj pentru inselaciune la patru ani de la comiterea faptei; se remarca faptul ca in tot acest interval inculpatul s-a sustras de la a fi identificat, schimbandu-si numarul de telefon de nu mai putin de 36 de ori in patru ani, dar si-a schimbat si numele.Conform rechizitoriului, inculpatul a fost trimis in judecata dupa ce in 9 octombrie 2020 precum si in zilele imediat urmatoare, cu ocazia unei asa-zise incheieri a unei ... citește toată știrea