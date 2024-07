Presupus traficant de droguri arestat la Cluj azi.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT, au retinut la Cluj o persoana cercetata pentru trafic de droguri de risc. Din actele de urmarire penala a reiesit ca, in martie, aceasta ar fi procurat, detinut si vandut, cu 26.000 de lei, cantitatea de 1,3 kilograme de canabis, iar in 9 iulie, adica ieri, ar fi detinut, in scopul comercializarii, aproximativ doua kilograme de canabis. I-a fost ... citește toată știrea