Presupusii autori ai unei serii de jafuri cu prejudiciu de zeci de mii de euro au fost gasiti la Dej dupa perchezitii in cadrul unei actiuni de amploare a politistilor din Cluj

Presupusii autori ai unei serii de jafuri cu prejudiciu de zeci de mii de euro au fost gasiti la Cluj dupa perchezitii in cadrul unei actiuni de amploare a politistilor din Cluj.Ieri dimineata in jurul orei 6 politistii din Dej si jandarmii au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara la locuintele a 5cinci barbati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in forma continuata. Cei in cauza sunt banuiti ca intre iunie si august ar fi furat din depozitul unei ... citeste toata stirea