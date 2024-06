Presupusul autor al crimei de ieri din Manastur, care si-ar fi omorat propria mama de 78 de ani, a fost internat in spital pentru expertizare psihiatrica.E vorba de un barbat de 50 de ani care, arata procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj la solicitarea actualdecluj.ro, care in perioada 5-6 iunie, adica ieri si in urma cu doua ziel, a "exercitat multiple acte de violenta" asupra mamei sale, o femeie de 78 de ani, cauzandu-i leziuni traumatice la nivelul capului si mainilor, ... citește toată știrea