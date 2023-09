Un clujean s-a aratat socat cand a vazut tariful cerut de Uber pentru o cursa de la Aeroportul Cluj. Acesta avea de achitat 170 de lei pentru o cursa in Cluj-Napoca. Motivul: Cererea este ridicata."Mai tineti minte cand era mai ieftin sa mergi cu Uber/Bolt?Acuma iesi mai ieftin doar daca ai ceva promotii/discounturi. de ultimele 4 ori cand am mers la aeroport anul asta am comandat taxi, era mult mai ieftin"."Nu stiu de Uber, mie intotdeauna mi s-a parut mai scump comparativ cu Bolt, iar ... citeste toata stirea