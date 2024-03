Pret absolut halucinant pentru un apartament de pe strada Frunzisului! Metrul patrat trece de 4000 de euro si parcarea nu este inclusa

Preturile locuintelor au crescut halucinant de mult in Cluj-Napoca, indiferent daca vorbim despre chirii sau apartamente de vanzare.Este si cazul unui apartament situat pe strada Frunzisului, pentru care proprietarii cer 399.000 de euro.Apartamentul este localizat in ansamblul ,,Wings", faimosul ,,bloc cu aripi" si are o suprafata de 97 metri patrati pe doua etaje. Acesta include si un balcon, apartamentul fiind situat la etajele 12 si 13 a blocului de 15 etaje.Locuinta se vinde complet ... citește toată știrea