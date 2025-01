Preturi mari la Cluj! Burgerii, mai ieftini insa ca in alte mari orase. Cat costa, in medie, un astfel de preparat in Cluj, Bucuresti sau Timisoara

Burgerul a fost produsul vedeta in Romania in 2024, cu peste 3 milioane de comenzi! Concret, potrivit ultimelor date furnizate de platforma Tazz, romanii din au comandat , in medie, 365 de burgeri pe ora, anul trecut.Valoarea comenzii medii pentru burgeri s-a ridicat la 36,5 lei iar cele mai multe solicitari pentru acest preparat s-au inregistrat vinerea, in jurul orei 19:00.Daca vorbim de cantitate, cei mai multi burgeri au fost comandati Bucurestiul conduce detasat in topul oraselor cu ... citește toată știrea