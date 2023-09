Ziua Recoltei are loc la Cluj-Napoca in 22 - 24 septembrie, dar pare a fi "Ziua profitului". Sarbatorile din ultimii 2 ani nu seamana deloc cu cele de acum cativa ani, cand erau facute si pentru oameni.Un clujean care a fost la eveniment in cursul zilei de vineri ne-a relatat ca a dat peste preturi de speriat. "Am ajuns cu incredere, dar m-am ingrozit. Eu am luat niste mamaliga cu carne de porc si a costat 45 de lei, iar sotia a luat o bucata de piept de pui, care a costat 55 de lei. M-am ... citeste toata stirea