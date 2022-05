Preturile i-au luat prin surprindere pe primii turisti romani din Grecia. La ce sa se astepte cei care ii vor urma

Litoralul grecesc a fost ales de multi turisti romani de 1 mai, iar unii dintre ei au ramas mai multe zile, pentru un mini concediu. Unul dintre turistii romani a explicat ce s-a schimbat si din ce perspectiva fata de anii anteriori. Mii de romani au ales sa-si petreaca mini vacanta de 1 mai in Grecia sau Bulgaria, in timp ce altii au ales litoralul romanesc. Cei care au mers pe varianta elena s-au declarat in general multumiti, chiar daca au remarcat faptul ca fata de anul trecut au crescut ... citeste toata stirea