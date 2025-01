Preturile uriase ale locuintelor din Cluj au bagat spaima in tineri! Multi se gandesc serios sa plece din oras: ,,Cred ca renunt la Cluj, pur si simplu"

Cresterea uriasa a preturilor apartamentelor si caselor ii fac pe tot mai multi clujeni sa se gandeasca la o posibila mutare.Un clujean mentioneaza ca, desi cauta de mai bine de un an o locuinta pentru familia sa a dat doar de oferte mediocre, la preturi astronomice.,,Cautam de mai bine de 1 an un apartament cu 4 camere sau un duplex in Cluj, in oras nu pe langa, dar suntem efectiv siderati de ce mizerii se vand la peste 250k majoritatea. Din pacate preturile tot urca desi sunt aceleasi ... citește toată știrea