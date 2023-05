O femeie care locuieste in zona Postarat la Turda a semnalat prezenta sacalilor in zona. Animalele de prada ataca pasarile din gospodariile oamenilor.Turdeanca spune ca in zona au fost semnalate si vulpi si face un apel catre autoritati sa ia masuri pentru ca acestea ataca animalele de curte."Pe strada Petru Maior. Au fost prezente atat vulpi cat si coioti. De doi ani ne luptam sa ne aparam animalele, o parte din vecini au renuntat sa mai tina din acest motiv. Se plimba nestingherite chiar ... citeste toata stirea