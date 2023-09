Proiectul mall-ului si a cartierului de locuinte care va fi realizat pe actualul amplasament al fabricii Sanex (Cesarom) a intrat in consultatii in cadrul Comisiei de Urbanism din cadrul Primariei Cluj-Napoca.Beneficiarii detin deja 50% dintre avizele necesare, dar proiectul mai are de parcurs multi pasi. Arhitectii de la Planwerk au prezentat in mare cum va arata viitoarea zona."Sunt circa 18 hectare de teren, dar am incercat sa studiem un areal suplimentar de inca cinci hectare, pentru a ... citeste toata stirea