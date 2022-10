"In ultima saptamana, in Romania, nu au fost confirmate noi cazuri de variola maimutei. INSP ne-a informat ca a fost administrata prima doza de vaccin impotriva variolei maimutei. Este vorba despre contactul unui pacient diagnosticat cu aceasta boala", a anuntat Ministerul Sanatatii.Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticate cu variola maimutei 40 de persoane.In urma cu doua saptamani, Romania a primit de la Comisia ... citeste toata stirea