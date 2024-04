Prima expozitie Gustav Klimt prezentata in Cluj, la MINA Pop-Up, a fost vazuta deja de peste 3.000 de clujeni, la Iulius Mall (P)

Neural Mirror este prima instalatie interactiva artistica din Romania construita cu inteligenta artificiala. "Oglinda" este conceputa de catre Alex Cioaca (dompro), cu ajutorul unor retele neurale si al unui sistem de invatare aprofundat. Prin intermediul Neural Mirror, publicul poate experimenta un transfer in timp real a propriei imagini. Acest lucru inseamna ca, in timp ce vizitatorii isi fac poza in oglinda, acestia se vor vedea prin diferite stiluri grafice animate.Proiectul itinerant ... citește toată știrea