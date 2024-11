Prima femeie din Romania care a obtinut dreptul de a conduce doctorate in Relatii Internationale, candideaza la Cluj pentru un loc in Parlament

Continuam sa platim preturi record la energie, in timp ce guvernantii ne promit aceleasi proiecte energetice la fiecare ciclu electoral / Avem nevoie de solutii urgente si de oameni competenti Guvernantii vin in plimbare electorala la Cluj avansand planuri pentru proiectele energetice strategice care-s de ani de zile in discutii si negocieri ba cu chinezi, ba cu japonezi, ori cu americani, in timp ce romanii continua sa plateasca preturi record la energie - arata Melania-Gabriela Ciot, ... citește toată știrea