Prima infrangere pentru Ariesul Mihai Viteazu, in deplasare la Apahida

Ariesul Mihai Viteazu face un pas gresit in campionatul ligii a V-a, dupa un meci pe care l-a pierdut, in deplasare, la Apahida. Meciul impotriva echipei Sporting Apahida a fost unul spectaculos, cu 5 goluri marcate. Golurile pentru echipa Ariesul Mihai Viteazu au fost marcate de catre Petrean.Egalitate la 2 a fost pana in minutul 86, cand s-a facut diferenta, atacantul echipei Sporting Apahida a marcat golul victoriei.Echipa pe care a folosit-o Valentin ... citeste toata stirea