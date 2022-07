"Prima mare iubire, primul sot, ramai vesnic in sufletele noastre." Fosta sotie a turistului din Cluj inecat pe o plaja din Vama Veche isi striga durerea

In apele involburate ale Marii Negre, duminica seara, un turist din Cluj si-a pierdut viata. In scurt timp, aflam ca este vorba despre artistul Lorincz Gyula, artist vizual al Operei Maghiare din Cluj-Napoca, dar si fost coproprietar al Insomnia Cafe. Fosta sotie al artistului a lasat un mesaj in memoria omului pe care l-a cunoscut o viata. "Nu ai cum sa nu fii trist cand afli ca un om care si-a lasat amprenta in viata ta si in comunitate, a plecat brusc si fara nicio explicatie dintre noi.", ... citeste toata stirea