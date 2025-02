Prima premiera a anului 2025 la teatrul din Cluj e duminica

Prima premiera a anului 2025 la Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca e duminica seara.E vorba de piesa "20 de ani in Siberia", in regia lui Sorin Misiriantu, o cronica a supravietuirii unei mame confruntate cu trauma deportarii si obligate sa isi creasca fiii luptand constant impotriva propriilor limite fizice. Pornind de la memoriile bucovinencei Anita Cudla, una dintre numeroasele victime ale ocupatiei sovietice din Bucovina de Nord in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ... citește toată știrea