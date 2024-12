Prima reactie a partidului POT, dupa ce a trecut pragul de 5% necesar pentru a ajunge in Parlament: "Esinem post cu apa trei zile, in semn de recunostinta"

Presedinta partidului POT, Anamaria Gavrila, a oferit prima reactie dupa alegerile parlamentare, spunand ca, alaturi de alti colegi, va tine post dar cu apa, ,,in semn de recunostinta" pentru rezultatele obtinute."Pentru noi este o onoare din partea romanilor, am vizualizat din nou acest ecran si este o onoare sa fie logo-ul POT pe ecran. Le multumim romanilor din suflet. In primul si in primul rand, slava lui Hristos pentru tot ce ne-a dat si pentru directia ce o ia Romania", a transmis ... citește toată știrea