Prima strada smart din Romania este mereu murdara! Clujenii cer ca politistii sa-i amendeze pe cei care isi arunca gunoaiele pe strada din Cluj

In anul 2020 a fost inaugurata la Cluj prima strada smart din Romania, in cartierul Marasti.Renovarea a costat aproape 6.000.000 de lei, iar pe strada Molnar Piuariu au aparut locuri pentru incarcarea bicicletelor, trotinetelor si masinilor electrice.De asemenea au fost montate, printre altele si banci cu porturi USB pentru incarcarea telefoanelor, wi-fi, iluminat inteligent dar si un sistem de irigare cu senzori.Clujenii care locuiesc in zona spun insa ca, acum, la 4 ani de la finalizarea ... citește toată știrea