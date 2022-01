Prima transa de vaccinuri Pfizer pentru copiii de 5-11 ani soseste marti in tara / La Cluj vor fi distribuite 12.000 doze

Prima transa de 114.000 doze de vaccin Pfizer pentru copiii de 5-11 ani soseste marti in Romania. Pana acum, au fost facute 3.355 de programari in platforma, anunta Comitetul pentru coordonarea campaniei nationale de vaccinare (CNCAV).Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime ... citeste toata stirea