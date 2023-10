La alegerile locale din anul 2020 Emil Boc a obtinut un nou mandat de primar al Clujului, dupa cele obtinute in 2004, 2008, 2012, 2016, respectiv 2020. Boc a castigat al cincilea mandat, la finalul caruia va deveni cel mai longeviv primar al Clujului, batand recordul lui Geza Szvacsina, cel care a condus orasul timp de 15 ani in urma cu un secol.Primar de aproape 20 de ani, Emil Boc da vina pe istorie pentru lipsa proiectelor majore de infrastructura in Cluj: "In Europa, deja de 20 de ani, au ... citeste toata stirea