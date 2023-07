Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a prezentat public modul in care a fost rezolvat cazul unui cal lasat de proprietar liber prin localitate, sa pasca pe unde vrea."Cal ridicat de pe strazile Florestiului! Vremurile in care pe strazile localitatii umblau cai in deriva, au apus.Ieri (miercuri, 26 iulie), Politia Locala din Floresti alaturi de reprezentantii RADP Cluj, au ridicat un cal nesupravegheat, care punea in ... citeste toata stirea