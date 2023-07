Agentia Nationala de Integritate a constatat ca 13 alesi locali se afla in incompatibilitate, conflict de interese sau au averi nejustificate, in cateva cazuri fiind sesizati procurorii pentru deschiderea unor dosare penale. In judetul Cluj, conflictul de interese a fost identificat la Gavril Mihut, primar in comuna Chiuiesti, care ar fi facut "afaceri" cu fiul sau.Potrivit ANI, Mihut a emis in calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material ... citeste toata stirea