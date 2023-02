Primari de comune din Cluj se plang ca tarifele de salubritate au crescut nejustificat si considerabil, dupa preluarea serviciului de catre Supercom. "Daca tarifele nu vor scadea, locuitorii comunei vor fi nevoiti sa rezilieze contractele"

Un primar de comuna din Cluj se plange ca tarifele de salubritate au crescut nejustificat si considerabil, dupa preluarea serviciului de catre Supercom.E vorba de primarul din comuna Mica, Tiberiu Zelencz, care spune ca pretul pentru serviciile de salubritate a crescut de la 7 lei pe persoana in iunie 2021 la 28-29 de lei in prezent. Zelencz spune ca ieri am trimis o adresa catre firma care ridica deseurile de pe raza comunei, prin care am solicitat lamuriri cu privire la majorarea pretului, ... citeste toata stirea