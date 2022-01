Primaria a aprobat strategia de dezvoltare pentru urmatorii 10 ani. Clujul si-a propus sa devina orasul din Europa unde se testeaza solutiile pentru provocarile viitorului

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) 2020-2017(2030), facuta de expertii Bancii Mondiale, a fost aprobata in 18 ianuarie de catre consilierii locali. In strategie, administratia locala si-a asumat finantarea unor proiecte de peste 800 de milioane de euro, o suma dubla fata de cea asumata in vechea strategie. Aceasta in afara de proiectele majore de infrastructura care urmeaza sa fie sustinute din fonduri guvernamentale si europene. Marcel Heroiu, expert al Bancii Mondiale, a aratat ... citeste toata stirea