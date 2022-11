Primaria a cerut, prin instanta, suspendarea licitatiei pentru vanzarea terenului municipalitatii de 203 hectare, din afacerea imobiliara Cartierul Tineretului, pornita in 2008 cu omul de afaceri Arpad Paskany - sustine primarul Emil Boc

Afacerea imobiliara Carierul Tineretului in care Primaria a intrat in 2008 intr-un parteneriat privat cu o firma in care era implicat omul de afaceri Arpad Paskany, Polus Real Estate, este departe de a se incheia. Societatea creata in acest parteneriat intre Primarie si Polus Real Estate, Sc Cartierul Tineretului, a intrat in insolventa din cauza datoriilor, iar societarea RTZ & Partners SPRL (unde activeaza Razvan Zavaleanu) care se ocupa de procedura a scos la licitatie, in 28 octombrie, ... citeste toata stirea