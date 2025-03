Primaria a platit sub 100.000 de euro pentru metroul din Cluj in 2025/Activistii din Cluj: "Daca proiectul ar mai primi in acest an inca 8,4 milioane de euro, am putea trai chiar bucuria de-a vedea cartitele din toamna in actiune"

Potrivit datelor de pe site-ul Primariei, pana in prezent, in 2025, Primaria a platit peste 450.000 de lei pentru contractul metroului din Cluj. Mai precis, banii au mers catre firmele Systra (doua facturi din luna ianuarie insumand peste 325.600 lei) si StructurALL Consulting (doua facturi de peste 114.900 lei), firme care detin contractul de supervizare a lucrarilor.Potrivit declaratiilor facute de primarul Emil Boc, metroul din Cluj are in acest an o alocare de peste 62 de milioane de euro. ... citește toată știrea