Licitatia pentru Centura Metropolitana a Clujului (tronsoanele 2 si 3 comasate) are ca data limita noua ziua de 7 noimebrie, potrivit Sistemului Electronic de Achizitii Publici (SEAP). Termenul fixat de Primarie in luna septembrie pentru licitatia de 4.001.789.015 lei fara TVA pentru lucrarile de proiectare si executie a Centurii Metropolitane, intre nodul 5 si nodul 18, un parcurs de circa 24 de kilometri plus drumuri de legatura. Deja oficialii Primariei au anuntat in 17 octombire ca termenul ... citeste toata stirea