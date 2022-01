Primaria, amendata de politie pentru ca n-a inlaturat poleiul de pe doua strazi din oras. Primarul Boc a trimis un mesaj asociatiilor de locatari: sa-si curete aleile dintre blocuri

Inspectoratul Judetean de Politie Cluj a aplicat cinci amenzi autoritatilor locale din Cluj deoarece nu au intervenit la timp pentru combaterea poleiului. Printre institutiile amendate a fost si Primaria Cluj-Napoca care a fost sanctionata deoarece nu a intervenit pentru deszapezirea B-dului Muncii si a strazii Padurii. Primarul Emil Boc a evitat sa ia pozitie pe tema felului in care firma aflata in contract cu Primaria si-a facut treaba si a intervenit in oras. In schimb, la reprosurile venite ... citeste toata stirea