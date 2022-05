Primaria anunta ca va incepe sa schimbe fata statiilor de transport in comun din Cluj unde functionau ABC-uri sau chiar bodegi de cartier

Viceprimarul Dan Tarcea a anuntat ca pana in toamna lui 2022 va fi gata noua statie de transport in comun situata in gara CFR. La gara lucreaza Skyline Engineering in baza unui contract de lucrari de peste 640.000 lei. Intentia Primariei este de a moderniza si alte statii de transport in comun din Cluj-Napoca. In prima faza, Primaria doreste modernizarea statiilor de la capatul liniilor de transport public din cartierele Gheorgheni, Marasti, Manastur sau Grigorescu."La toamna va fi acolo, la ... citeste toata stirea