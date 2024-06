Primaria anunta inceperea santierului pentru proiectul metroului de Cluj

Primaria Cluj-Napoca anunta pentru maine un eveniment in teren pentru a marca inceperea lucrarilor la Magistrala I de metrou Cluj, cu cateva zile inainte de alegerile locale care au loc duminica.Primaria Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 29.12.2022 Contractul de finantare nr. 18, pentru proiectul Magistrala 1 de Metrou Cluj, finantat prin Planul National de redresare si Rezilienta - Componenta 4 - Transport Sustenabil. Contractul a fost semnat cu Ministerul ... citește toată știrea