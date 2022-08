Primaria cauta idei si proiecte pentru editia aniversara a Zilelor Clujului

Editia aniversara a Zilelor Clujului - a X-a - va avea loc in perioada 6-9 octombrie 2022. Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii sa transmita idei si propuneri de proiecte pentru aceasta editie pana la data de 1 septembrie 2022."Creativ, dinamic, colorat, multicultural, conectat si incluziv, evenimentul Zilele Clujului reflecta comunitatea careia ii este dedicat. Ultima editie a Zilelor Clujului a reunit peste 250.000 participanti in cele 4 zile de evenimente. Sub mottoul Zilele ... citeste toata stirea