Primaria cere utilizatorilor mai multor locuri de joaca sa nu le foloseasca pe timpul lucrarilor de modenizare derulate in perioada urmatoare

Mai multe spatii verzi din Cluj-Napoca vor fi modernizate intre iunie si 30 septembrie 2022, informeaza Primaria. Institutia cere tuturor utilizatorilor sa evite accesul in zona unde se executa lucrarile, pentru a evita accidentarea, in special a copiilor."Pe amplasamentele mentionate se vor inlcoui echipamentele de joaca vechi cu echipamente de joaca noi, preponderent din lemn,iar pe anumite locatii se va realiza si montarea de echipamente pentru fitness in aer liber, precum si inlocuirea ... citeste toata stirea