Primaria Cluj a pornit amenajarea unui drum de legatura din proiectul Centurii Metropolitane cu un santier pitic pentru construirea unei bretele de 400 de metri

Utilajele RADP au inceput lucrarile la breteaua de aproape 400 de metri intre strada Borhanci si strada Constantin Brancusi, parte a unui drum de legatura (DL 31) din proiectul Centurii Metropolitane. In cazul acestui drum care revine in sarcina autoritatii locale, administratia locala si-a asumat realizarea a doua tronsoane - breteaua Borhanci-Brancusi plus inca o bucata de 750 de metri din zona nodului 13, pe strada Borhanci-Brancusi-Lacramioarelor. Termenul de finalizare pentru primul ... citește toată știrea